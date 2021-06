Ci sono molte omissioni negli annunci fatti il 10 giugno dal presidente francese Emmanuel Macron a proposito dell’intervento militare in Africa occidentale. Macron ha deciso dare una svolta e trasformare una situazione fallimentare in un elettroshock dalle conseguenze imprevedibili.

Da mesi l’intervento contro i gruppi jihadisti nei paesi delle striscia del Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Ciad) era arrivato a un punto morto. Poi, nelle ultime settimane, la situazione regionale è progressivamente degenerata, creando un quadro politico insostenibile.

Tutto è cominciato con la morte in combattimento di Idriss Déby Itno, presidente del Ciad e comandante del più forte esercito della regione. Poi c’è stato il “colpo di stato nel colpo di stato” in Mali, epicentro dell’impegno francese. In entrambi i casi si sono succeduti regimi non costituzionali, in due paesi alleati della Francia. Questo ha sollevato diversi interrogativi sul senso di un’azione militare in paesi che ignorano le loro stesse leggi.