In questi giorni si percepisce un odore di intifada nelle città palestinesi, da Ramallah a Hebron. Contrariamente alle rivolte precedenti, però, l’obiettivo stavolta non sono l’esercito o i coloni israeliani, ma l’Autorità Nazionale Palestinese (Anp), il governo autonomo che dovrebbe incarnare e difendere la causa dei palestinesi in Cisgiordania.

Tutto è cominciato con la morte di Nizar Banat, attivista di 43 anni originario di Hebron, deceduto il 24 giugno poche ore dopo che la polizia palestinese l’aveva arrestato. La famiglia di Banat parla di “omicidio” e afferma che il corpo dell’uomo mostrava i segni delle percosse. Le autorità, invece, hanno dichiarato che le condizioni di salute di Banat sono “rapidamente peggiorate”.

Banat era conosciuto per le critiche spietate rivolte sui social network contro l’Anp, guidata da Abu Mazen. Migliaia di persone hanno partecipato ai suoi funerali a Hebron, nel sud della Cisgiordania, e da allora sono state organizzate manifestazioni ogni giorno a Ramallah, sede dell’Anp, con scontri tra manifestanti e polizia. Scene che ricordano le intifada degli anni ottanta e duemila.

La morte di Banat è la goccia che ha fatto traboccare il vaso in un contesto segnato dal risentimento crescente nei confronti dell’Anp. All’origine della protesta c’è la decisione di Abu Mazen di annullare le elezioni presidenziali e legislative previste per il mese scorso nei territori palestinesi.