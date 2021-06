Ci sono due modi per valutare la condanna di Jacob Zuma a quindici mesi di carcere. Il primo è apprezzare l’indipendenza della giustizia sudafricana, che ha condannato un ex presidente che fa parte del partito al potere, concedendogli cinque giorni per presentarsi alla polizia, pena l’arresto.

Il secondo è constatare fino a che punto gli eredi di Nelson Mandela che oggi guidano il Sudafrica abbiano dilapidato la sua eredità politica. Jacob Zuma, da questo punto di vista, ha un’enorme responsabilità.

La condanna di Zuma a quindici mesi di carcere emessa dalla corte costituzionale è una goccia nel mare rispetto a quello che rischia l’ex presidente. Zuma è accusato di oltraggio alla giustizia per non essersi presentato davanti a una commissione che indaga sulla corruzione durante gli anni in cui lui era al potere. Ma ci sono molte altre vicende in sospeso, parecchio più gravi.

Le chiavi del Sudafrica

Presidente dal 2009 al 2018, Zuma è accusato di aver creato un sistema di corruzione che nel paese è chiamato state capture, “cattura dello stato”. L’ex presidente aveva consegnato le chiavi del Sudafrica ai fratelli Gupta, due imprenditori di origine indiana, consentendogli di ammassare enormi ricchezze.