È uno dei grandi paradossi della nostra epoca: la Cina fa paura quando è troppo potente e mostra i muscoli, ma preoccupa altrettanto quando è troppo fragile, come dimostra la vicenda Evergrande.

Evergrande è il secondo gruppo immobiliare cinese, un gigante in un paese che si urbanizza a un ritmo senza precedenti. Nelle ultime settimane l’azienda privata si è rivelata incapace di affrontare una montagna di debiti, mostrando tutti i segnali di un default dei pagamenti.

A quel punto il panico si è impossessato dei mercati finanziari mondiali, con lo spettro di una Lehman Brothers cinese, un riferimento al fallimento della banca statunitense che aveva scatenato la crisi finanziaria del 2008. Il 22 settembre tutto si è risolto quando Evergrande ha annunciato di poter saldare una prima parte del suo debito, in scadenza in giornata. La vicenda merita attenzione, perché è ricca di spunti.

Lezioni di storia contemporanea

Per prima cosa ci insegna che una delle grandi differenze tra la guerra fredda con l’Unione Sovietica e quella che prende forma con la Cina è la globalizzazione economica e finanziaria. All’epoca dell’Urss sarebbe stato impensabile che un’azienda sovietica facesse crollare le borse occidentali. Oggi, invece, i banchieri statunitensi sono preoccupati per la salute di un gruppo immobiliare cinese, anche se nel frattempo Washington tenta in ogni modo di arginare la potenza di Pechino.

La seconda lezione, ancora più importante, è che il Partito comunista cinese non può permettersi che si verifichi un caso “Lehman Brothers” nel paese. Le dimensioni di Evergrande e il suo impatto su milioni di piccoli azionisti e proprietari di immobili che potrebbero essere danneggiati da un fallimento del gruppo rendono questa evenienza politicamente impossibile.