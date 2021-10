Questa settimana due ministri degli esteri rivali sono in giro per l’Europa: uno viene da Pechino, l’altro da Taipei. È una situazione inedita che mostra fino che punto la vicenda di Taiwan sia diventata ovunque un tema diplomatico di primo piano.

Il ministro cinese Wang Yi ha visitato Atene, dove la Cina ha acquistato il porto del Pireo, e poi Belgrado, capitale di un paese chiave nel progetto di investimenti cinese e dove il governo serbo vanta “un’amicizia di ferro” con la Cina. Yi rappresenterà il numero uno cinese Xi Jinping al vertice del G20 in programma a Roma nel fine settimana.

Meno consueta è la visita del capo della diplomazia taiwanese Joseph Wu in Repubblica Ceca e Slovacchia, prima di una presenza descritta come “non ufficiale” a Bruxelles. Il viaggio di Wu fa parte dell’offensiva taiwanese per “esistere” sulla scena internazionale malgrado la mancanza di un riconoscimento. Al contempo una delegazione economica taiwanese si trova in Lituania.

Questa frenesia non è un caso. Taiwan, infatti, è al centro della nuova guerra fredda sino-americana.