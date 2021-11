Quando i cittadini di un paese si definiscono in base alla propria appartenenza a un gruppo etnico è lecito temere il peggio. È ciò che sta accadendo ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, dove secondo Amnesty international è in corso “un’ondata di arresti su base etnica”.

L’ultima mediazione è stata tentata dal segretario di stato americano Anthony Blinken, che il 16 novembre ha cominciato un viaggio in Africa dal Kenya, paese vicino dell’Etiopia. Gli Stati Uniti hanno un rapporto di lunga data con l’Etiopia e sperano di poter esercitare un’influenza sufficiente per disinnescare la crisi. La mediazione si unisce a quella tentata dall’Unione africana, l’organizzazione continentale che ha la sua sede proprio ad Addis Abeba.

Tutto è cominciato l’anno scorso , quando il primo ministro etiope Abiy Ahmed, tra l’altro insignito del premio Nobel per la pace nel 2019, ha lanciato una spedizione punitiva contro i leader del Tplf, colpevoli di aver sfidato il potere centrale. Annunciato come un’operazione rapida, l’intervento dell’esercito federale è stato disastroso e ha provocato una guerra.

Ma gli ingranaggi della guerra civile in corso in Etiopia sono già in fase avanzata, con un etnonazionalismo facile da incendiare ma difficile da spegnere. Questo conflitto interno ha già prodotto una serie di massacri commessi dalle diverse parti e considerati dall’Onu come crimini di guerra, compresi stupri di massa e diverse manovre per affamare la popolazione. Il potenziale di escalation è considerevole, con la moltiplicazione delle milizie di quartiere e la diffusione incontrollata dei sospetti.

Sarebbe terribile se il mondo, ancora una volta, si rivelasse incapace di fermare una tragedia annunciata.

(Traduzione di Andrea Sparacino)