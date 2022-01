Al centro dello scontro c’è la durata della transizione proposta dai militari per un ritorno al potere civile: le elezioni previste il mese prossimo sono state rinviate al… 2026! I paesi della Cedeao ritengono che la giunta abbia “preso in ostaggio il popolo maliano” e hanno imposto una serie di sanzioni tra le più severe che un paese africano abbia mai dovuto subire. Il rischio è che a pagare sia soprattutto la popolazione, la cui vita quotidiana diventerà ancora più difficile.

Perché una reazione così dura da parte dei paesi africani? La spiegazione più semplice è che i paesi della regione temono il moltiplicarsi dei colpi di stato militari, dopo quelli in Guinea e Mali. Imponendo sanzioni severe, i governi africani sperano di scoraggiare i potenziali golpisti all’interno delle loro frontiere.

Ma questa non è l’unica spiegazione. La crisi di legittimità, infatti, non riguarda soltanto i regimi militari. Se osserviamo la situazione da vicino, pochi dei quindici paesi che fanno parte della Cedeao possono dire di rispettare in tutto e per tutto le loro costituzioni. Reagendo duramente contro i poteri militari, i paesi africani si piazzano dalla parte del buon governo, a prescindere dalle proprie mancanze.

Situazione esplosiva

Con questo conflitto regionale il Mali è entrato in una zona di turbolenze e incertezze, e reagisce rilanciando sul piano della sicurezza. Parallelamente, infatti, è in atto uno scontro silenzioso tra la Francia e la giunta maliana a proposito dell’impiego ormai evidente di militari russi, il cui status non è ancora chiaro. Sono mercenari o addestratori?

Al momento circolano foto che mostrano uomini in mimetica a Bamako e a Ségou, nel centro del paese, ma anche a Timbuctù, nel nord, dove il mese scorso l’esercito francese ha lasciato una delle sue basi.

Per il momento Parigi tace e lascia che ad agire siano i paesi della Cedeao, ma la situazione rischia di non essere sostenibile ancora a lungo. La coabitazione tra soldati maliani, francesi e russi, oltre alle forze dell’Onu e ai gruppi jihadisti che occupano buona parte del paese, è chiaramente incompatibile. La situazione è esplosiva.