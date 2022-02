Così facendo la Polonia si trova in una posizione di equilibrio instabile, perché alcuni dei suoi amici politici all’estrema destra dello scacchiere politico europeo sono apertamente favorevoli a Putin, soprattutto in Francia e in Italia. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán, anche lui in conflitto con Bruxelles, ha rotto i ranghi durante una visita ufficiale in Russia il 1 febbraio negoziando un accordo per la fornitura di gas direttamente con Putin, a Mosca.

Oggi però il vento soffia in altre direzioni. Andrej Babiš, ex primo ministro populista ceco, ha ceduto il posto a un governo filoeuropeo, mentre le elezioni in Ungheria in programma ad aprile saranno molto combattute. Varsavia ne ha tratto le dovute conclusioni ed è tornata a un vecchio formato diplomatico che rimette la Polonia al centro dell’ingranaggio europeo. La Polonia, in tutto questo, è anche presidente di turno dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), dunque è uno degli attori politici della crisi ucraina.

Questi sono gli effetti collaterali della crisi russo-ucraina, un’onda d’urto di cui non abbiamo ancora registrato tutte le conseguenze.

