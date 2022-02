Soli contro Mosca La deterrenza non ha più funzionato quando le uniche persone che potevano opporsi alla Russia hanno dichiarato pubblicamente che non l’avrebbero fatto.

Questa guerra era diventata inevitabile dal momento in cui nessuno era pronto a pagare il prezzo dell’opposizione a Vladimir Putin. Quando le voci di guerra si sono fatte più chiare, Joe Biden, presidente della principale potenza mondiale, è stato intervistato sul canale Nbc: il giornalista gli ha chiesto se in caso di invasione russa manderebbe soldati americani per esfiltrare i suoi connazionali dall’Ucraina. La sua risposta: “Non ci pensi proprio, se un soldato statunitense si trova faccia a faccia con un soldato russo, è la terza guerra mondiale”.

Questa guerra è un disastro globale. Sono gli ucraini che ovviamente subiranno la realtà della potenza di fuoco russa. Ma questo conflitto cambia il mondo, cambia i tempi: Putin sta commettendo l’irreparabile, sta facendo precipitare il mondo in una nuova guerra fredda, che richiederà anni per essere superata.

Vladimir Putin, come la Cina di Xi Jinping, le cui reazioni guarderemo con attenzione, sono convinti che l’occidente sia in declino e che sia giunto il momento di cambiare gli equilibri di potere. La guerra in Ucraina è insensata, ingiustificata, ma ormai è una realtà imposta a tutti. Il 24 febbraio 2022, il mondo è diventato di nuovo terribilmente pericoloso e non siamo pronti a questo.