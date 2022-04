Come si può votare serenamente quando è in corso una guerra terribile a pochi chilometri di distanza? E soprattutto, come si può votare serenamente quando il partito al potere controlla i principali mezzi d’informazione e continua a presentare tutti gli oppositori come sostenitori della guerra?

Il 3 aprile, in Ungheria, si svolgeranno le elezioni legislative. L’ombra dell’invasione russa in Ucraina aleggia su un voto cruciale per il paese ma anche per il resto dell’Europa. Fino all’inizio della guerra ci si chiedeva se il primo ministro Viktor Orbán rischiasse di essere battuto, ma oggi nessun sondaggio considera l’opposizione favorita, anche se il paese è diviso.

L’inamovibile leader ungherese è al potere dal 2010. Ex liberale passato all’estrema destra e paladino della democrazia “illiberale”, oggi Orbán si trova per la prima volta a dover affrontare un’opposizione unita. Otto partiti dagli orizzonti molto diversi hanno infatti scelto un candidato comune: si tratta di Péter Márki-Zay, 49 anni, sindaco cattolico e conservatore di una piccola città,

Hódmezővásárhely. Márki-Zay è un esponente politico dal profilo rassicurante e ha la missione di sconfiggere l’uomo forte d’Ungheria.

Astuzia politica

All’inizio del conflitto Orbán sembrava una vittima collaterale dell’invasione russa. Il primo ministro ungherese è il leader europeo più vicino a Vladimir Putin e tra l’altro si trovava a Mosca per negoziare un nuovo accordo per la fornitura di gas mentre il resto del mondo temeva un attacco contro l’Ucraina.

Tuttavia Orbán è stato capace di operare un’astuta manovra politica, evitando di ostacolare le decisioni europee contro la Russia senza però fare nulla di concreto contro il suo amico Putin e soprattutto senza aiutare militarmente l’Ucraina. Tanto che la settimana scorsa, in occasione del Consiglio europeo, il presidente ucraino Zelenzkyj si è rivolto a lui senza giri di parole: “Viktor, sai cosa sta accadendo a Mariupol”?, ha domandato Zelenskyj riferendosi alla città assediata dall’esercito russo.