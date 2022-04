La Germania aveva addirittura considerato questa dinamica come una garanzia di stabilità a lungo termine. D’altronde chi avrebbe mai voluto attaccare il suo principale cliente? E invece Putin riteneva quel rapporto uno strumento per “controllare” l’Europa mentre la Russia si occupava di ristabilire la propria sfera d’influenza.

Il significato di questo gesto è che le norme diplomatiche su cui erano basati i legami tra i paesi sono state cancellate. Oggi non si può più continuare a ignorare la situazione come è stato fatto dopo la Siria, dopo l’annessione della Crimea e dopo il tentativo di omicidio nei confronti dell’oppositore Aleksej Navalnyj . In quelle occasioni c’erano state sanzioni, ma la vita era andata vanti. Dopo l’Ucraina e dopo Buča, invece, non sarà più possibile.

Uno dopo l’altro i legami costruiti negli anni tra la Russia e i paesi dell’Unione europea si stanno spezzando, e di sicuro resteranno spezzati per molto tempo. È la conseguenza logica della guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina, ma è anche un fattore di instabilità a lungo termine per il continente.

Ciò che si sta verificando (anche se non abbastanza rapidamente per gli ucraini) è un processo di disassuefazione dal gas russo. Gli stati baltici lo hanno già fatto, seguiti dalla Polonia in autunno. La stessa Germania ha ridotto del 25 per cento gli acquisti nel primo trimestre dell’anno. Con o senza le sanzioni, insomma, la Russia sta progressivamente perdendo il suo principale mercato. Il concetto può essere generalizzato: per molto tempo nessuna impresa occidentale sarà pronta a investire in Russia.

Si tratta dunque di una tendenza che va oltre la guerra in Ucraina, perché l’invasione, la vergognosa xenofobia e la propaganda sciovinista a cui assistiamo in Russia lasceranno danni duraturi. Se la guerra si concluderà come vuole l’esercito russo, ovvero con una divisione dell’Ucraina, le sanzioni non saranno certo cancellate dall’oggi al domani. La Russia resterà a lungo uno stato paria in Europa, costretta a rivolgersi alla Cina in posizione di debolezza.