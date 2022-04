Fin dall’inizio del conflitto i paesi occidentali hanno voluto evitare di essere considerati come “co-belligeranti”, ovvero di entrare formalmente in guerra con la Russia, potenza nucleare (e non ci stancheremo mai di ricordarlo). Questo aspetto resta un limite invalicabile.

Ma almeno, dicono gli ucraini, dateci i mezzi per continuare la nostra battaglia, perché combattiamo anche per voi. Più la guerra va avanti e più questo modo di presentare la situazione guadagna sostegni in occidente, soprattutto dopo le immagini dei massacri attorno a Kiev e i racconti da Mariupol, che rischiano di perseguitare a lungo le coscienze degli europei.

Gli ucraini sono perfettamente consapevoli del fatto che nonostante la loro mobilitazione non avrebbero mai potuto tenere testa all’esercito russo senza i missili anticarro, i droni o le informazioni satellitari fornite dai paesi della Nato. Gli ucraini si apprestano a entrare in una fase decisiva della guerra con la concentrazione di forze russe nel Donbass, dove si trova buona parte dell’esercito ucraino. Una sconfitta delle forze ucraine su questo fronte permetterebbe a Vladimir Putin di cantare vittoria, anche se il suo piano iniziale è fallito. Per l’Ucraina e per la Nato sarebbe un disastro.

L’esercito ucraino chiede dunque mezzi supplementari per resistere agli assalti che arriveranno, e così i tabù vengono infranti. Negli ultimi giorni la Repubblica Ceca ha discretamente consegnato carri armati di origine sovietica T-72, provenienti dal suo esercito e spediti in treno in Ucraina. Evidentemente Praga ha ottenuto l’autorizzazione degli statunitensi.