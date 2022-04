Probabilmente a molti il nome di Osman Kavala non suonerà molto familiare. Imprenditore e filantropo turco di 64 anni, Kavala è stato condannato all’ergastolo senza appello. La sentenza, pesantissima, arriva all’apice dell’accanimento giudiziario del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan contro un uomo che incarna il concetto di società civile indipendente.

In piena guerra in Ucraina il presidente della Turchia, paese della Nato, non esita a sfidare i suoi partner occidentali che avevano chiesto la liberazione di Kavala.

Altri sette imputati nell’ambito dello stesso processo sono stati condannati a diciotto anni di prigione ciascuno. Tra loro ci sono un architetto, un regista, uno studente universitario, il fondatore di una ong. Anche loro appartengono a una società civile che Erdoğan vuole spazzare via.

Navigazione tra conflitti e interessi

L’accusa è addirittura di aver voluto “rovesciare il governo turco” in quanto ispiratori, nel 2013, di una rivolta dei giovani di Istanbul intorno al parco Gezi, tutto sommato abbastanza spontanea. All’epoca Kavala aveva tentato una mediazione tra i giovani e le autorità, un’azione che si è trasformata in atto d’accusa e gli è già costata gli ultimi quattro anni e mezzo, trascorsi in prigione.

Il caso di Kavala è diventato il simbolo di un regime autocratico che si è emancipato dalle sue alleanze e dai suoi impegni. La Turchia, importante potenza regionale, ha sviluppato una diplomazia autonoma che la fa navigare tra i conflitti e gli interessi. Il rovescio della medaglia è che Ankara si sente libera da qualsiasi obbligo, soprattutto in materia di diritti umani e rispetto dello stato di diritto.