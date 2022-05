Il 16 maggio i telespettatori saranno sicuramente rimasti sorpresi sentendo Michail Khodarjonok, uno dei principali commentatori di affari militari, pronunciare verità spiacevoli sulla guerra in Ucraina. L’ex ufficiale, che si è formato in epoca sovietica, ha partecipato a uno dei tipici dibattiti televisivi carichi di patriottismo dove si minacciano Parigi o Berlino di un bombardamento nucleare e qualsiasi detrattore della Russia è considerato un nazista.

La sera del 16 maggio il colonnello in pensione ha voltato pagina da questo approccio propagandistico per fare un’ammissione brutale: “Subiamo un isolamento geopolitico totale. Il mondo intero è contro di noi, anche se non vogliamo ammetterlo”.

“Non dobbiamo rifiutarci di riconoscere la realtà”, ha aggiunto Khodarjonok. “A volte vengono diffuse informazioni in merito a un degrado morale e psicologico dell’esercito ucraino. Tutto questo è falso”. Secondo Khodarjonok l’esercito ucraino è estremamente motivato e capace di mobilitare un milione di uomini. “La situazione non può far altro che peggiorare”.

Due casi diversi

Evidentemente è eccezionale sentire questo tipo di frasi alla tv russa, in un paese dove è proibito persino pronunciare la parola “guerra” a proposito dell’Ucraina.

Tuttavia non si tratta di un atto di coraggio o di ribellione. Il colonnello Khodarjonok è un individuo che dice ciò che pensa e già in passato aveva previsto che la guerra non sarebbe stata la passeggiata che molti prevedevano. Ma non è un dissidente. Il sistema dell’informazione russo è ormai troppo controllato per permettere un’iniziativa personale. Il caso dell’ex colonnello è diverso da quello della giovane donna che aveva mostrato un cartello durante una diretta all’inizio della guerra.