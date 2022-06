È una piccola exclave isolata di 15mila chilometri quadrati in cui vivono circa 500mila persone e su cui sventola la bandiera russa. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina tutti quelli che cercano di identificare le escalation del futuro indicano questa anomalia della storia dal potenziale esplosivo: Kaliningrad. Per capirne il motivo basta guardare una mappa geografica .

Una prima reazione è arrivata da Bruxelles, dove l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell ha respinto le minacce russe sottolineando che la Lituania non è “colpevole di nulla”. Secondo Borrell la Lituania ha semplicemente applicato le modalità delle sanzioni adottate dall’Unione europea.

La Lituania ha deciso di imporre le sanzioni europee sui prodotti russi destinati a Kaliningrad. Il 20 giugno la Russia ha reagito con parole minacciose: se il transito non sarà ristabilito nella sua totalità “la Russia si riserva il diritto di agire per difendere i propri interessi nazionali”, ha tuonato Mosca.

È chiaro che Mosca non la pensa allo stesso modo e considera questa azione un impegno ulteriore da parte della Nato. Al momento non esiste un “blocco” di Kaliningrad simile a quello imposto durante la guerra fredda a Berlino dal campo sovietico, perché Kaliningrad può ancora ricevere gli approvvigionamenti via mare. Ma il 20 giugno gli abitanti dell’exclave hanno comunque preso d’assalto i supermercati in preda al panico. Mosca non può restare passiva.

Il rischio è tanto più elevato se consideriamo che Kaliningrad è uno dei territori più militarizzati al mondo e ospita missili balistici e armi nucleari oltre alla flotta russa sul Baltico.

Questo brusco aumento della tensione evidenzia un paradosso storico. Un tempo in questa regione si trovava il “corridoio di Danzica”, imposto alla Germania nel 1919 per permettere alla Polonia di avere un accesso al mare. Nel 1939 la Germania nazista decise di riprenderselo dopo aver annesso i Sudeti. Uno slogan pacifista diffuso in Francia nel 1939 recitava: “Bisogna morire per Danzica?”. Alla fine la guerra non fu evitata.