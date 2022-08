Possiamo parlare di buone notizie nel bel mezzo di una guerra brutale come quella in corso in Ucraina? Sì, se si tratta di evitare una catastrofe nucleare. Per la prima volta nella storia un sito nucleare civile si trova al centro di un conflitto ad alta intensità.

La buona notizia è l’annuncio arrivato il 29 agosto della partenza della missione dell’Agenzia intenzionale per l’energia atomica (Aiea). Gli esperti dell’Aiea, che riferisce i suoi rapporti alle Nazioni Unite e al Consiglio di sicurezza, sono in viaggio verso la centrale di Zaporižžja, in Ucraina, occupata dai russi dallo scorso mese di marzo e minacciata dal conflitto.

La presenza degli esperti dell’Aiea non significa che il destino della più grande centrale nucleare d’Europa sia al sicuro. Il rischio è concreto. Ma resta il fatto che fino a qualche giorno fa la missione non era scontata, e lo sblocco dimostra che c’è ancora spazio per la diplomazia, anche se i combattimenti vanno avanti, come nella città di Cherson, nel sud, al centro del tentativo di riconquista dell’esercito ucraino.

Controllo della sicurezza

Per sbloccare la situazione ognuno dei due fronti ha fatto importanti concessioni. Vladimir Putin, in occasione di una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron avvenuta il 19 agosto, ha accettato che la missione dell’Aiea si presentasse in Ucraina senza passare dalla Russia come chiedeva inizialmente Mosca. Per l’Ucraina è una questione di sovranità, nonché di principio.

L’Ucraina, invece, ha finalmente accettato la pretesa russa che gli esperti di due paesi, Stati Uniti e Regno Unito, fossero esclusi dalla missione, di cui faranno parte invece Francia, Italia e Lituania, stati della Nato, insieme a esponenti di altri paesi.