Le critiche cinesi sono di due tipi. Prima di tutto contro la glasnost (la trasparenza) e le riforme politiche che hanno indebolito il controllo del partito nel momento in cui cercava di introdurre riforme economiche difficili. In secondo luogo c’è quella che la Cina chiama “fascinazione dell’occidente” da parte di Gorbačëv, una malattia letale dal punto di vista di Pechino.

Il trauma del crollo dell’Unione Sovietica ha colpito duramente il Partito comunista cinese (Pcc), la più grande forza politica marxista-leninista ancora al potere. Anche se il partito sovietico e quello cinese non erano più “partiti fratelli” dallo scisma della fine degli anni cinquanta, dovevano comunque affrontare le stesse sfide incentrate sulla modernizzazione economica e il controllo politico. La fine di uno non poteva certo lasciare indifferente l’altro.

C’è un paese che da trent’anni è ossessionato da Michail Gorbačëv e dal modo in cui l’Urss è implosa e il Partito comunista ha perso il potere. Questo paese non è la Russia, ma la Cina.

Il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post ha spiegato che Gorbačëv ha insegnato alla Cina comunista come sopravvivere. In un certo senso non si tratta di un’affermazione falsa.

All’annuncio del decesso dell’ultimo presidente sovietico, uno dei commentatori più aggressivi del regime, il giornalista Hu Xijin , ha dichiarato di ritenere Gorbačëv responsabile della guerra in Ucraina per aver provocato la scomparsa dell’Unione Sovietica.

Da allora ogni volta che è emerso un nuovo leader del Partito comunista cinese, gli occidentali si sono chiesti se potesse rivelarsi un nuovo Gorbačëv. E ogni volta i fatti hanno dimostrato il contrario.

Poco dopo la nomina alla guida del partito, nel 2012, l’attuale numero uno Xi Jinping ha spiegato ai quadri che l’unico rimedio per evitare di seguire il destino dell’Urss era il ritorno alla “disciplina leninista”. Xi ha mantenuto gli impegni presi e oggi, forte del suo potere assoluto, si prepara a dare il via al suo terzo mandato in occasione del ventesimo congresso del partito, in programma a ottobre. Xi, di sicuro, ha dimostrato di non essere affatto un “Gorbačëv cinese.

