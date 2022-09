I brasiliani dicono che quelle del 2 ottobre saranno le più importanti dal ritorno della democrazia nel 1985, dopo la fine della dittatura militare. Gli elettori conoscono bene i due principali contendenti: da un lato Jair Bolsonaro, presidente uscente e populista dalle tendenze autoritarie che ha pericolosamente spaccato il paese.

Dall’altro Luiz Inácio “Lula” da Silva, ex sindacalista che ha ottenuto due mandati come presidente prima di finire in prigione per un’accusa da cui è stato successivamente assolto. Lula ha 76 anni e non vuole più rivoluzionare il Brasile, ma si preoccupa soprattutto di sbarrare la strada al pericoloso Bolsonaro.

I sondaggi prevedono una vittoria di Lula, forse al primo turno, sicuramente al secondo. Ma Bolsonaro segue il copione scritto da Donald Trump, che rappresenta il suo modello: se perderà, sosterrà che le elezioni sono state truccate. Questa è la grande paura dei brasiliani nonché il motivo per cui importanti personalità del centro e della destra si sono avvicinate a Lula, l’uomo della sinistra. L’obiettivo è evitare una versione brasiliana del caos postelettorale negli Stati Uniti. È chiaro che le elezioni brasiliane rappresentano un test importante.

Ondata in ritiro

Si tratta di un banco di prova per la democrazia che va oltre le frontiere del Brasile. La vittoria di Bolsonaro nel 2018 ha fatto parte dell’ondata di successi ottenuti da partiti descritti a volte come “populisti”, sicuramente “antisistema”, o anche di estrema destra.