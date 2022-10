Sostegno ribadito Putin, di certo, non si faceva illusioni. L’Ucraina non avrebbe mai potuto accettare né i referendum organizzati la settimana scorsa né la decisione dell’annessione, soprattutto considerando che l’esercito ucraino ha in mano l’iniziativa.

La differenza, stavolta, è che Lyman fa parte dei territori di cui Vladimir Putin ha annunciato l’annessione il 30 settembre. Questo significa che prima ancora della ratifica della decisione da parte del parlamento russo, prevista per il 3 ottobre, l’annessione è stata smentita dai fatti. Il portavoce del Cremlino non ha saputo definire con precisione le frontiere della zona annessa, che sarebbero le nuove frontiere della Federazione russa. Questo, inevitabilmente, ha creato disordine.

Di sicuro Putin poteva prevedere che il suo discorso e le sue minacce non avrebbero intimidito l’occidente a questo punto del conflitto. Piuttosto è accaduto il contrario: la Francia ha appena annunciato la consegna di altri sei cannoni Caesar all’Ucraina, e in generale gli occidentali hanno ribadito il proprio sostegno a Kiev.

Come accade dall’inizio di questa crisi, Putin ha ottenuto l’opposto di ciò che desiderava. Nove stati della Nato, tutti ex paesi comunisti, hanno appoggiato la richiesta dell’Ucraina di entrare immediatamente a far parte dell’Alleanza atlantica. Poco importa se l’adesione è impossibile per un paese in guerra: la mobilitazione dei governi del “fianco est” dell’Europa, compresi quelli degli stati baltici e della Polonia, innesca una dinamica che rende impossibile qualsiasi passo indietro.

Dato che sta perdendo la battaglia militare sul campo, Putin cerca di rifarsi con la guerra di nervi, nella speranza che la paura del nucleare o dei prezzi dell’energia incontrollabili possa spingere l’opinione pubblica occidentale ad abbandonare l’Ucraina. Cosa farebbe il presidente russo se anche questo piano dovesse fallire? È la domanda a cui nessuno sa rispondere, né in occidente né tantomeno in Russia.

(Traduzione di Andrea Sparacino)