Le guerre sono sempre state il campo della sperimentazione di nuove armi, e quella in Ucraina non fa eccezione. I droni non sono certo una novità nei conflitti armati, ma quello che è accaduto il 17 ottobre a Kiev ne ha cambiato l’uso e la potenziale minaccia.

La Russia ha inviato decine di droni-kamikaze, ovvero destinati a esplodere sull’obiettivo, per colpire diversi luoghi della capitale ucraina. Si è trattato di bersagli militari o industriali ma anche di zone residenziali, come quella dove ha perso la vita una coppia di trentenni. La donna aspettava un bambino.

I droni in questione hanno una tecnologia rudimentale e costano appena 20mila euro l’uno, laddove i grandi droni armati statunitensi valgono diverse centinaia di migliaia di euro. In sostanza sono l’arma del povero in una guerra in cui sono presenti anche gli equipaggiamenti più sofisticati in circolazione.

Una lacuna colmata dall’Iran

A produrre i droni-kamikaze è un paese la cui industria degli armamenti non è trascurabile ma resta piuttosto modesta: l’Iran.

Questi droni, il cui nome ufficiale è Shaded, martire, sono l’immagine dell’Iran, paese sottoposto a durissime sanzioni e costretto a fabbricare da sé le proprie attrezzature perché non può importarle liberamente.

Stato-paria, l’Iran si è avvicinato considerevolmente alla Russia negli ultimi mesi. Vladimir Putin si è perfino recato a Teheran a luglio, in piena guerra ucraina. I due paesi operano fianco a fianco in Siria, a sostegno di Bashar al Assad, ma non sono mai stati ufficialmente alleati.