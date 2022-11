La democrazia in pericolo Maia Sandu è convinta che Vladimir Putin voglia aprire tutti i “fronti” che potrà e che uno di essi sia la Moldova. La sera del 21 novembre, invitata dall’Istituto francese per le relazioni internazionali, la presidente moldava ha dichiarato che la Russia conduce una “guerra ibrida” nel suo paese per screditare le istituzioni, dividere la popolazione e radicalizzare la società. “Mosca vuole modificare l’ordine geopolitico e avvicinarsi alla frontiera dell’Unione europea”, ha accusato Sandu.

Nel 2020 Sandu è stata eletta con un programma filoeuropeo e contro la corruzione, che è il problema principale del paese. Di sicuro non immaginava che si sarebbe ritrovata con una guerra nella vicina Ucraina a stravolgere le vite dei moldavi. Quando la Russia bombarda le infrastrutture ucraine, infatti, la corrente elettrica manca anche in Moldova. L’accoglienza dei rifugiati, i traffici di ogni genere, le minacce, l’inflazione e i tentativi di destabilizzazione sono ormai all’ordine del giorno.

Il 21 novembre Sandu si trovava a Parigi per una riunione della piattaforma di sostegno al suo paese, organizzata da Francia, Germania e Romania, paese vicino e “fratello” linguistico. L’Europa fa quello che può per aiutare la Moldova, che da giugno ha ottenuto lo status di candidato all’adesione all’Unione europea e ormai vive letteralmente nell’occhio del ciclone.

L’Europa è ormai consapevole di non potersi disinteressare della vasta revisione delle mappe geopolitiche provocata dall’invasione russa. La determinazione della presidente moldava ne è una testimonianza, al pari della visita di un altro capo di stato in Francia, sempre nella giornata del 21 novembre: il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev.

Il 21 novembre i paesi riuniti a Parigi hanno annunciato un incremento degli aiuti alla Moldova per cercare di far trascorrere alla popolazione un inverno senza una grande crisi energetica.

Tanto più difficile se consideriamo che ancora non si intravede una fine della guerra in Ucraina. “Non credo ai negoziati di pace”, ha dichiarato Sandu, nata quando il suo paese faceva ancora parte dell’Unione Sovietica. “Putin ricomincerà sei mesi dopo, non è convinto di aver perso”.

L’Uzbekistan è un altro caso significativo: situato in Asia centrale, il paese non ha una frontiera in comune con la Russia ma sta approfittando della situazione per diversificare i suoi rapporti internazionali, finora dominati da quello con Mosca. L’Uzbekistan ora si rivolge verso la Cina (che non attendeva altro) e verso l’Europa per allentare la presa russa, creando ulteriori problemi a Mosca.

Putin, come sappiamo bene, è un nostalgico della defunta Urss. Ma con il suo revisionismo aggressivo ha ottenuto un risultato opposto rispetto a quello sperato: chi può prende le distanze dalla Russia chiedendo aiuto all’Europa per non essere più alla mercé del capo del Cremlino.

(Traduzione di Andrea Sparacino)