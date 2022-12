È un grande classico della gestione dei momenti di crisi in Cina: il potere reprime chi ha osato turbare la sacrosanta “stabilità sociale” ma al contempo gli concede una soddisfazione parziale.

Può sembrare paradossale. Perché reprimere se le ragioni della rabbia sono giustificate? Il fatto è che il governo cinese non ha l’abitudine di negoziare né di riconoscere chi lo sfida, neanche se in fondo non ha completamente torto.

Dopo l’ondata di manifestazioni contro i lockdown, accompagnate spesso da slogan direttamente ostili nei confronti del numero uno cinese Xi Jinping, la repressione è riuscita a scongiurare la crescita del movimento: università chiuse, dispiegamento delle forze dell’ordine, arresti mirati e perfino il controllo dei cellulari nella metropolitana per verificare che non contenessero applicazioni vietate.

Un esperimento

Ma al contempo a Guangzhou (Canton), uno dei punti caldi della crisi, si sono manifestati i primi segnali di ammorbidimento della politica anticovid.

È la fine della strategia zero covid? Troppo presto per dirlo, ma il 30 novembre i cittadini di Guangzhou – megalopoli con 15 milioni di abitanti nel sud della Cina, dove la sera del 29 novembre si sono verificati scontri con la polizia – hanno ricevuto la sorprendente notizia della rimozione delle barriere e della fine dei tamponi quotidiani in metà della città, il tutto in un contesto segnato da un forte aumento dei contagi, nella città come nel resto del paese.