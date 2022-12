Il 6 dicembre Joe Biden si trovava in Arizona per assistere all’avvio dei lavori per la costruzione di una nuova fabbrica. Niente di più banale, se non fosse che si tratta di una fabbrica di semiconduttori, i componenti tecnologici più strategici del nostro tempo, e che l’investitore è un’azienda privata taiwanese, la Taiwan semiconductor manufacturing company (Tsmc).

Questi due elementi ne fanno un evento decisivo nel contesto economico, tecnologico e geopolitico. L’occasione merita senz’altro la presenza del presidente degli Stati Uniti. Si tratta della seconda fabbrica che la Tsmc costruisce in Arizona. La prima, che comincerà la produzione l’anno prossimo, è stata realizzata per volontà di Donald Trump: un segno della continuità tra le amministrazioni su alcuni temi, come appunto la battaglia tecnologica con la Cina.

In totale la Tsmc spenderà 40 miliardi di dollari in Arizona, una cifra considerevole. È l’equivalente del piano presentato dalla Commissione europea per tutto il continente, ma investito da un’unica azienda privata.

Semimonopolio del silicio

L’azienda è il gigante taiwanese e mondiale dei semiconduttori, componenti che troviamo un po’ dappertutto, dai telefoni alle vetture agli aspirapolvere, ma anche nei droni e nei missili della guerra moderna.

La Tsmc è la meno nota ma anche la più strategica delle grandi aziende tecnologiche del mondo. Produce il 55 per cento dei semiconduttori al livello mondiale e il 90 per cento di quelli di alta gamma. Gli altri sono prodotti dalla coreana Samsung.