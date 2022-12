Secondo i giornalisti iraniani che seguono i social network in persiano, l’8 dicembre sono state pubblicate molte espressioni di collera. Di sicuro i manifestanti non intendono smobilitare.

Sono bastati due mesi e mezzo per processare e uccidere Shekari. Il potere iraniano si fa beffe delle procedure (il ragazzo non aveva nemmeno un avvocato difensore) e manifesta una doppia vocazione: la vendetta e la volontà di intimorire.

A tutto questo bisogna aggiungere altri fatti inquietanti: secondo il quotidiano The Guardian alcuni medici e infermieri hanno riferito che gli uomini e le donne non presentano le stesse ferite . Le forze dell’ordine sparano spesso con fucili ad aria compressa: le donne vengono colpite ai genitali, al viso e al seno, mentre gli uomini alle gambe, alle natiche e alle spalle.

Nel caso di Shekari si tratta di una decisione deliberata del potere, ma purtroppo il ragazzo non è il primo morto di questo conflitto. Negli ultimi tre mesi le vittime sono state già tra quattrocento e cinquecento, un numero considerevole che tuttavia non ha intaccato la determinazione dei manifestanti. Altre undici persone legate alla rivolta sono state condannate a morte. Oggi niente può salvarle.

L’Iran ha appena vissuto tre giorni di manifestazioni e scioperi i cui effetti più spettacolari sono stati i corridoi deserti e le tende abbassate nei bazar di Teheran e delle grandi città, segno che i giovani possono contare sul sostegno di altre frange della popolazione. Un nuovo appello a manifestare è stato lanciato per sabato e domenica. La paura è che la repressione possa essere feroce. Il capo della polizia ha dichiarato che i suoi agenti agiranno senza più “alcun freno”.

Quanto al presidente iraniano Ebrahim Raisi, ha proclamato che le manifestazioni non hanno alcun legame con le rivendicazioni economiche o culturali, ma sono il frutto di un “complotto americano” per abbattere l’Iran. Ormai siamo molto lontani dal velo. In Iran è in corso una lotta all’ultimo sangue.

(Traduzione di Andrea Sparacino)