A prima vista le donne iraniane dovrebbero avere tutti i motivi per esultare. La polizia morale, responsabile dell’omicidio di Mahsa Jina Amini a settembre per una ciocca di capelli fuori posto, non dovrebbe più essere in servizio.

Il condizionale resta d’obbligo, perché, come accade sempre in queste circostanze, l’annuncio non è stato del tutto chiaro. Il procuratore della Repubblica islamica Javad Montazeri lo ha lasciato intendere, ma altre fonti hanno smentito. Un segno di imbarazzo in un contesto segnato dalla rivolta dei giovani che va avanti da più di due mesi.

La prudenza è indispensabile anche perché le donne resteranno esposte all’arbitrio del regime. La legge, infatti, non è cambiata (il velo resta obbligatorio) e tutte le forze dell’ordine hanno la possibilità di applicarla, anche se in queste ultime settimane molte donne hanno abbandonato il velo in totale impunità.

Contestazione globale

Detto questo, è evidente che il regime abbia fatto un passo indietro. È un segno del fatto che, nonostante non abbia rinunciato a imporre la sua legge, i rapporti di forze non gli sono favorevoli.

Sarebbe sorprendente se questa semplice concessione mettesse fine al movimento. La rivolta è nata dalla morte di Mahsa Jina Amini, ma con il passare dei giorni è andata oltre la semplice rivendicazione rispetto al velo, diventando una contestazione globale della Repubblica islamica e della guida suprema Ali Khamenei.