La democrazia brasiliana è sopravvissuta. Tuttavia, come è accaduto negli Stati Uniti dopo l’assalto al congresso del 6 gennaio 2021, in futuro il paese dovrà superare una crisi politica che colpisce le basi del sistema democratico.

La domenica nera della democrazia brasiliana è stata la cronaca di una catastrofe annunciata, perché in Brasile abbiamo ritrovato tutti gli elementi che avevano caratterizzato la crisi degli Stati Uniti. E proprio come accaduto a Washington, anche in Brasile lo stato si è dimostrato più resistente di quanto pensassero gli insorti. E soprattutto l’esercito non ha risposto ai loro appelli.

Le similitudini sono evidenti: l’indebolimento delle regole democratiche, con la pericolosa contestazione dei processi elettorali senza alcuna prova e nonostante le smentite delle istituzioni di controllo indipendenti; un discredito permanente del mondo dell’informazione, che l’8 gennaio ha portato all’aggressione di sei giornalisti; e infine un rifiuto della democrazia stessa, i cui simboli sono stati saccheggiati da un esercito di esaltati.

Nulla di spontaneo

Prima di tutto bisognerà capire nel dettaglio cos’è successo. Fin dall’inizio è apparso evidente che non ci fosse nulla di spontaneo nell’invasione simultanea della presidenza, del parlamento e della corte suprema.

Si è trattato del colpo di coda di una frangia bolsonarista estrema? O di un complotto più elaborato, con ramificazioni politiche, mezzi finanziari e complici all’interno dell’apparato statale? Solo le indagini potranno fare chiarezza. In ogni caso in serata è caduta la prima testa, quella del capo della sicurezza di Brasília ed ex ministro della giustizia di Bolsonaro, Anderson Torres. Le autorità hanno identificato anche gli autobus che hanno trasportato i manifestanti provenienti dal resto del paese e stanno cercando di capire chi ha pagato per organizzare i viaggi.