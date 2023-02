L’aspetto più inquietante di questa vicenda non è il pallone spia, ma ciò che rappresenta. Il pallone cinese che ha sorvolato il territorio degli Stati Uniti ed è stato abbattuto il 4 febbraio da un caccia statunitense sull’Atlantico non costituiva in sé una minaccia, e di sicuro non aveva un peso rilevante rispetto agli arsenali in possesso dei due paesi.

Eppure l’apparecchio, sostanzialmente desueto, ha incarnato agli occhi degli statunitensi la “minaccia cinese” di cui sentono costantemente parlare. Finora questa minaccia era rimasta astratta e lontana, relativa a Taiwan o ai semiconduttori. Ora, invece, ha una forma precisa: quella di un pallone aerostatico apparso nei cieli del Montana sorvolando alcuni silos nucleari.

L’effetto principale del passaggio del pallone è di aver aggravato la febbre anticinese nella classe dirigente americana, attraverso tutto lo spettro politico. Una unanimità che ha pesato molto sulla decisione della Casa Bianca di rinviare il viaggio a Pechino del capo della diplomazia Antony Blinken, con il rischio di un ulteriore deterioramento di un rapporto già teso.

Gestire i disaccordi

La visita di Blinken, che il 6 febbraio avrebbe dovuto trovarsi a Pechino, sarebbe stata la prima di un segretario di stato americano in Cina dal 2018. L’appuntamento era stato fissato in occasione dell’incontro tra Joe Biden e il numero uno cinese Xi Jinping a margine del G20 di Bali, a novembre.

L’obiettivo della visita, più che avvicinare le posizioni, era quello di imparare a gestire i disaccordi e la rivalità tra i due giganti del ventunesimo secolo in un momento in cui esistono diversi focolai di tensione tra le due potenze, dalla guerra in Ucraina a Taiwan passando per i conflitti nel mar Cinese meridionale.