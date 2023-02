Tra i numerosi errori di calcolo commessi da Vladimir Putin in questo conflitto c’è sicuramente la valutazione dell’opinione pubblica europea. Il Cremlino e i suoi alleati speravano che l’aumento esponenziale del prezzo dell’energia nelle prime settimane di guerra avrebbe provocato la nascita di un movimento popolare contrario al sostegno all’Ucraina. Ma questo non è accaduto in nessun paese europeo.

Ma la Russia non si sbagliava per quanto riguarda i paesi del sud globale, dove gli occidentali pagano il prezzo dell’arroganza del passato. In questi stati i governi sono in sintonia con un’opinione pubblica che non ha la stessa posizione critica rispetto all’avventura russa.

Diversi sondaggi confermano questa sensazione: l’azione degli occidentali è considerata legittima nei loro paesi, ma indebolisce la loro posizione sulla scena globale.

La stessa intensità

In Europa la situazione non lascia spazio a dubbi: secondo un Eurobarometro pubblicato il 23 febbraio, una solida maggioranza degli europei appoggia l’assistenza all’Ucraina, con una unanimità quasi totale a favore degli aiuti umanitari e dell’accoglienza dei rifugiati, un 77 per cento d’accordo con l’aiuto finanziario e un 65 per cento favorevole all’acquisto e l’invio di materiale militare in Ucraina da parte dell’Unione europea. In Francia il sostegno per la consegna di armi è sensibilmente inferiore alla media europea: 60 per cento.

Un anno fa ci sorprendevamo davanti al fatto che l’invasione dell’Ucraina avesse provocato le stesse reazioni in tutta Europa. Lo avevo verificato personalmente in Portogallo e in Polonia, due paesi molto diversi. Dobbiamo tenere presente che gli eventi percepiti ovunque con la stessa intensità sono molto rari.