Se vogliamo comprendere quello che sta succedendo in Ucraina, con una controffensiva delle forze di Kiev che senza dubbio segna il momento più decisivo dopo il fallimento iniziale dell’invasione russa, dobbiamo evitare due trappole particolarmente insidiose.

La prima è quella di cercare di seguire l’offensiva minuto per minuto. L’informazione è un’arma, e i due campi la maneggiano con grande cura. Un’operazione come quella in atto non si valuta in termini di ore, ma di settimane o forse addirittura di mesi. Le informazioni frammentarie raccontano solo una parte della realtà.

La scorsa settimana i russi hanno diffuso alcuni video che mostravano la distruzione, durante le prime ore dell’offensiva ucraina, di alcuni equipaggiamenti forniti recentemente da Germania, Stati Uniti e Francia. I blogger russi più guerrafondai, in preda all’euforia, hanno proposto di deporre i rottami davanti alle ambasciate moscovite dei loro paesi d’origine.

La differenza sul campo

Ma in realtà queste perdite ucraine erano ampiamente previste all’inizio di un assalto che tutti si aspettavano, e non erano particolarmente indicative dello sviluppo successivo delle operazioni. Nel fine settimana è toccato all’Ucraina diffondere video di blindati russi distrutti, oltre alle immagini dell’ormai tradizionale innalzamento della bandiera ucraina nel primo villaggio riconquistato. Anche in questo caso i fatti non sono decisivi per il prosieguo della guerra. Ma quanto meno rafforzano il morale.

La seconda trappola da evitare è quella di considerare solo la dimensione militare della situazione. Certo, analizzare il modo in cui l’esercito usa il materiale occidentale è indispensabile, così come osservare attentamente la capacità di resistenza delle difese russe per capire se i generali di Mosca hanno imparato la lezione dai clamorosi fallimenti dell’anno corso.