È un caso scuola che dovremmo insegnare ai futuri diplomatici: un esempio di cinismo o di realismo, a seconda di come lo si voglia analizzare, nonché un modello delle contraddizioni e degli imbarazzi del nostro tempo.

Mohammed bin Salman, principe ereditario saudita, è arrivato il 14 giugno a Parigi accompagnato da un codazzo consistente. Resterà addirittura una decina di giorni in Francia, dove possiede un castello. Il suo programma è piuttosto fitto, da un incontro con Emmanuel Macron all’Eliseo alla partecipazione a un vertice sul finanziamento per i paesi in via si sviluppo, previsto per la prossima settimana.

Ma l’obiettivo principale di Mbs (come è soprannominato) è l’esposizione universale del 2030, che spera di ottenere per il suo paese. La decisione dovrà essere presa tra qualche mese, ed è a Parigi la sede dell’organizzazione che assegna le megafiere mondiali. Bin Salman farà attività di lobbying per accaparrarsi un progetto che potrebbe aggiungere alla lunga lista dei trofei che il regno ha conquistato nel campo dello sport, della cultura e dell’intrattenimento. Ma Mbs non è un semplice visitatore straniero. La sua presenza crea problemi di coscienza per nulla facili da risolvere.

Misfatti da non ignorare

La vicenda di Jamal Khashoggi sarà per sempre un’ombra che aleggia sul principe. Secondo la Cia, infatti, è stato lui a ordinare l’assassinio del giornalista saudita all’interno del consolato del suo paese a Istanbul, nel 2018, in circostanze particolarmente atroci. La morte di Khashoggi ha scosso l’opinione pubblica a causa dei dettagli macabri. Per avere un’idea dell’orrore di cui parliamo basta vedere il documentario The dissident, disponibile su Netflix.

Ma non è tutto: il primo atto di rilievo compiuto da Mbs quando ha ricevuto i pieni poteri, nel 2017, è stato quello di scatenare una guerra in Yemen contro i miliziani huthi, considerati vicini all’Iran. Il paese è stato raso al suolo e la guerra si è conclusa senza altri risultati se non la distruzione e i massacri. Il principe preferirebbe essere considerato un modernizzatore di un regno estremamente conservatore, ma chi può ignorarne i misfatti?