Lo psicodramma che per diverse ore ha scosso il regime di Vladimir Putin non ha ancora finito di rivelare i suoi segreti. L’onda d’urto potrebbe farsi sentire per settimane o addirittura mesi, e non necessariamente dove ce lo aspetteremmo. Eppure possiamo già trarre almeno tre insegnamenti dagli eventi che hanno fatto entrare la Russia in una nuova epoca.

Prima di tutto inquadriamo Evgenij Prigožin, l’antieroe di questa vicenda. Gli storici troveranno diverse difficoltà a contestualizzare questo personaggio, ma sicuramente concorderanno nel dire che è stato una creatura di Vladimir Putin, sfuggita al suo creatore nel tentativo di diventare padrone del gioco. Quando Putin ha parlato di “pugnalata alle spalle” nel discorso pronunciato la mattina del 24 giugno, ha descritto il tradimento dell’uomo che gli deve tutto ma che ha infranto la regola d’oro dei rapporti con il proprio capo.

Prigožin aveva rafforzato la propria posizione regalando a Putin la sua unica vittoria dell’anno, a Bachmut (pagata con un terribile tributo di sangue ma pur sempre una vittoria). Il capo dell’organizzazione Wagner era impegnato in un braccio di ferro con i vertici dell’esercito, e alla fine ha perso la battaglia. Cosa resterà di Prigožin e di Wagner quando le acque si saranno calmate? Non è detto che i mercenari avranno un ruolo di primo piano. D’altronde non si deve mai sfidare lo zar se non si è sicuri di vincere. Questa è la prima lezione.

Il mito che crolla

Come si evolverà la parabola di Vladimir Putin? Questa è senz’altro la domanda cruciale. Il capo del Cremlino esce sicuramente indebolito dalla crisi. Certo, il presidente ha mantenuto il potere, ha scongiurato una guerra civile e ha riportato l’ordine a Mosca. Ma la sua è una vittoria di Pirro.

Per oltre vent’anni, infatti, Putin ha costruito il suo potere sul mito dell’uomo forte. Anche se non ha fondato uno stato moderno, ha creato un “sistema” fatto di redistribuzione dei redditi, di un apparato di sicurezza multiforme e di un autoritarismo che lascia poco spazio alla contestazione. Cosa resta oggi di tutto questo?