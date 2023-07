Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj sta semplicemente gridando “al lupo”? O davvero è in possesso di informazioni riservate? Il 30 giugno, durante una conferenza stampa comune con il capo del governo spagnolo Pedro Sánchez, Zelenskyj ha dichiarato che la Russia si prepara a far esplodere la centrale nucleare di Zaporižžja.

Nell’ennesimo colpo di scena di una guerra crudele, siamo arrivati al punto in cui è ipotizzata la trasgressione senza precedenti di un tabù assoluto, le cui conseguenze supererebbero evidentemente le frontiere dell’Ucraina. È la prima volta nella storia che una centrale nucleare finisce al centro di una guerra, in un contesto in cui il diritto internazionale non può nulla.

Dopo l’occupazione della struttura da parte delle forze russe nelle prime fasi dell’invasione dell’Ucraina, nel marzo dell’anno scorso, la centrale di Zaporižžja – che è la più grande d’Europa – ha attirato grandi attenzioni: sul suo funzionamento, sul suo uso come scudo da parte dei soldati russi e sul suo raffreddamento. Ma finora non si era mai parlato di una possibile distruzione deliberata dei reattori nucleari.

Impossibile verificare

Secondo le autorità ucraine, dal presidente ai servizi d’intelligence militari, i russi avrebbero minato quattro dei sei reattori della centrale, insieme a un bacino di raffreddamento. Le fonti ucraine sostengono che Mosca abbia ridotto la presenza dei suoi uomini negli impianti, trasferendo in Crimea parte delle truppe e degli esperti della Rosatom, l’agenzia atomica russa.

Il Cremlino nega di avere intenzione di far esplodere la centrale e accusa l’Ucraina di volerla sabotare per poi dare la colpa alla Russia. Sono insinuazioni impossibili da verificare, come d’altronde quelle fatte dagli ucraini.