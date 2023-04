Prima dell’incontro politico tra il presidente francese Emmanuel Macron e il numero uno cinese Xi Jinping, nel pomeriggio del 5 aprile a Pechino, era rimasto soltanto un dubbio in merito alla dichiarazione finale franco-cinese: quello che riguardava la guerra in Ucraina. Tutto il resto era già stato negoziato in anticipo dai consiglieri dei due capi di stato.

L’Ucraina costituiva il punto più delicato del viaggio, arrivato poco dopo la visita del presidente cinese a Mosca, dove ha giurato amicizia eterna alla Russia di Putin. Il 5 aprile, in occasione di un incontro con la stampa dei due presidenti, abbiamo assistito a un sorprendente passo a due sull’Ucraina tra Macron e Xi. Naturalmente non è stato possibile rivolgere domande. In Cina non si usa.

Macron ha detto chiaramente tutto quello che Xi non ha voluto dire, ma lo ha fatto in modo tale da lasciare l’impressione di coinvolgere il suo interlocutore. Xi è rimasto impassibile mentre nel monumentale Palazzo del popolo, a pochi passi dalla Città proibita, risuonavano parole mai sentite: sull’aggressione russa, sui crimini di guerra, sui bambini ucraini deportati, sul ritorno alle frontiere dell’Ucraina…

Contraddizioni e vaghezza

Il presidente francese ha inoltre incluso nel suo discorso tutto quello che non ha potuto inserire nel comunicato finale, ricordando che a Mosca, davanti a Xi, Vladimir Putin si era impegnato a non trasferire armi nucleari fuori del suo territorio, per poi annunciare tre giorni dopo l’intenzione di piazzare ordigni atomici in Bielorussia. Macron ha cercato di sottolineare una delle contraddizioni tra Pechino e Mosca.

E la Cina? Xi ha ricordato la necessità di una soluzione politica in termini piuttosto vaghi (come nel suo presunto piano di pace) riaffermando in particolare il suo rifiuto del ricatto nucleare. Pechino non sembra pronta a spingersi oltre nella sua presa di distanza da Mosca, ma gli europei non si facevano molte illusioni in merito.