Gli accordi di Oslo erano basati su un principio semplice: riconoscimento reciproco e autonomia palestinese per cinque anni, al termine dei quali si sarebbero dovute affrontare le questioni più complesse, come le frontiere permanenti dei due futuri stati, il destino dei rifugiati e lo status di Gerusalemme. Ma non ha funzionato, e il Medio Oriente ne paga il prezzo ancora oggi.

Poche ore dopo, a migliaia di chilometri di distanza, sul prato della Casa Bianca, c’è stata la famosa stretta di mano tra il capo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina e i leader israeliani Yitzhak Rabin e Shimon Peres, sotto gli occhi di Bill Clinton. Peres e Arafat avevano appena firmato gli accordi di Oslo, che nelle loro speranze avrebbero dovuto mettere fine a un secolo di conflitti. La scena era in qualche modo simile a quella, altrettanto distensiva, a cui avevo assistito a Gerusalemme.

Il fallimento di Oslo ha allontanato per anni l’idea stessa della pace tra israeliani e palestinesi. Intanto la colonizzazione dei territori è andata avanti, così come la violenza.

Paradossalmente l’avvento al potere di una destra ideologica guidata da Benjamin Netanyahu e dai suoi alleati estremisti, legati alle persone che avevano sabotato gli accordi di Oslo, ha riportato l’attenzione sulla questione palestinese. Con un’equazione diversa, perché l’opzione dei due stati è ormai diventata impossibile.

Nel contesto dell’aspra battaglia politica in corso in Israele, una parte degli israeliani si chiede come ritrovare il cammino verso una pace che appare introvabile, mentre altri sognano l’annessione e l’apocalisse. C’è ancora posto per un processo di pace rinnovato? Esistono personalità in grado di resuscitarlo? Di sicuro resta la memoria del 13 settembre 1993, una data che ci ha insegnato qualcosa: lo scontro non è inevitabile.

