Il 13 settembre, nell’estremo oriente russo, l’incontro tra Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un ha avuto un’aria un po’ retrò. Il terzo discendente della dinastia comunista nordcoreana ha promesso al presidente russo che lotterà insieme a lui contro l’imperialismo, riesumando un passato che sembrava ormai dimenticato.

Ricordiamo ancora i tempi in cui Stalin legittimava il fondatore della dinastia al potere a Pyongyang, Kim Il-sung, nonno dell’attuale leader. D’altronde Kim Jong-un ha coltivato il mimetismo con l’antenato fin da quando ha preso il posto del padre, undici anni fa.

Nessuno dubita che l’abile propaganda nordcoreana sfrutterà al meglio questo ritorno dell’antimperialismo, anche se i tempi e gli uomini sono cambiati (ma non dalla prospettiva di Pyongyang). In ogni caso, al di là dei simboli che hanno comunque la loro importanza, l’incontro potrebbe avere conseguenze concrete.

I termini dello scambio

Tra due regimi che non hanno niente da perdere e sono entrambi sottoposti a sanzioni, i termini dello scambio sono facili da comprendere. La Russia ha bisogno di munizioni per la sua sanguinosa guerra in Ucraina e la Corea del Nord, i cui armamenti sono compatibili con quelli russi, dispone di un’industria della difesa sproporzionata, dunque sarà nelle condizioni di fornire le munizioni che l’esercito russo usa in abbondanza.

In cambio la Russia aiuterà la Corea del Nord a migliorare le sue capacità spaziali. In questo senso la scelta di un cosmodromo come sede dell’incontro assume un significato rilevante. Quest’anno, in due diverse occasioni, la Corea del Nord ha dovuto incassare il fallimento dei suoi tentativi di lanciare in orbita il suo primo satellite spia. Il 13 settembre Putin è stato molto chiaro in merito all’assistenza che Mosca potrebbe fornire al suo ospite.