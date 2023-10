Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, è un uomo affabile che solitamente evita le polemiche. Eppure il 25 ottobre il governo israeliano ha chiesto le sue dimissioni e ha deciso alcune ritorsioni contro l’Onu. È uno scontro insolito che evidenzia il clima di tensione creato dalla guerra in Medio Oriente.

La causa della reazione israeliana è una dichiarazione rilasciata da Guterres il 24 ottobre al Consiglio di sicurezza dell’Onu. L’ex primo ministro portoghese ha affermato che l’attacco terrorista portato da Hamas il 7 ottobre non è un episodio isolato, ma va letto nel contesto di “un’occupazione soffocante” durata 56 anni, aggiungendo che “le sofferenze del popolo palestinese non possono giustificare gli attacchi spietati di Hamas” ma anche che “gli attacchi di Hamas non possono giustificare la punizione collettiva inflitta al popolo palestinese”.

Guterres ha pesato attentamente le sue parole e non ha in alcun modo giustificato le azioni di Hamas, cosa di cui lo accusa Israele. Ricordare un contesto non significa certo giustificare un crimine. Ma è chiaro che il segretario, che parla a nome dell’organizzazione mondiale e non di un paese occidentale, si è espresso in modo molto più franco dei leader europei o americani, che dopo il 7 ottobre hanno rilasciato dichiarazioni molto meno nette.