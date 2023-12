È ancora troppo presto per capire se il messaggio è stato accolto. Nei prossimi giorni capiremo se Israele applicherà nel sud di Gaza la stessa strategia adottata nel nord o se condurrà operazioni più mirate in un’area densamente popolata.

Nonostante questo, la diplomazia sta continuando a lavorare. Il 30 novembre il segretario di stato americano Antony Blinken era in Israele per cercare di convincere i leader del paese, in caso di ripresa della guerra, a ridurre al minimo le vittime civili e condurre un’operazione più “chirurgica”.

Purtroppo la fine della tregua tra Israele e Hamas era prevedibile. Non era tanto una questione di “se”, ma di “quando”. Negli ultimi giorni Israele aveva ribadito più volte di non aver ancora raggiunto il suo obiettivo di distruggere Hamas a Gaza e di avere tutta l’intenzione di portarlo a termine.

Il presidente francese Emmanuel Macron è a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per la Cop28, ma dedicherà una parte degli incontri alla crisi in Medio Oriente. Lo stesso farà nella tappa successiva del suo viaggio, in Qatar, paese decisivo per il negoziato sul destino degli ostaggi e non solo.

La verità è che finora l’Europa è stata presente soprattutto sul piano umanitario (alcuni paesi, come la Francia, hanno anche trattato dietro le quinte la liberazione dei loro cittadini), ma quando si parla di operazioni militari o soluzione politica per il dopoguerra, la Francia e l’Europa sono del tutto assenti.

Il primo motivo è che l’Europa non mostra l’unità necessaria sulla Palestina e i suoi abitanti. Per accorgersene basta fare caso alle votazioni all’Onu, in cui i 27 figurano in ordine sparso: la Germania, per ragioni storiche, non vuole allontanarsi minimamente da Israele, mentre la Spagna è il paese che esprime le proprie perplessità in modo più netto, al punto che Israele ha richiamato il suo ambasciatore a Madrid dopo una dichiarazione sgradita del primo ministro Pedro Sánchez.