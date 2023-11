Il presidente della Cop28 Sultan al Jaber, che dirige l’Abu Dhabi national oil company (Adnoc), un’azienda petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti, è finito al centro delle polemiche dopo che la Bbc e i giornalisti del Centre for climate reporting (Ccr) l’hanno accusato di aver approfittato del suo ruolo per negoziare accordi in materia di combustibili fossili durante le riunioni preparatorie. Al Jaber ha respinto le accuse.

La prima decisione importante della Cop28 potrebbe arrivare già il 30 novembre, quando è prevista l’approvazione in sessione plenaria del meccanismo di attuazione del nuovo fondo per compensare perdite e danni climatici nei paesi vulnerabili, dopo un anno di negoziati molto tesi. L’adozione nel primo giorno permetterebbe ai delegati di concentrarsi sugli altri temi in agenda, in particolare sui combustibili fossili.

La mattina del 30 novembre migliaia di partecipanti hanno cominciato a raggiungere la sede della conferenza. Al momento non sono segnalate manifestazione di protesta.

Sono state accreditate più di 97mila persone (delegazioni, mezzi d’informazione, ong, lobby, organizzatori, tecnici, ecc.), il doppio rispetto all’anno scorso. Tra oggi e il 12 dicembre sono attesi circa 180 capi di stato e di governo.

Papa Francesco ha annullato la sua presenza per motivi di salute, ma più di 140 leader saliranno sul podio tra il 1 e il 2 dicembre, pronunciando brevi discorsi che dovrebbero dare impulso ai negoziati, che dureranno quasi due settimane.

Re Carlo III terrà un discorso il 1 dicembre, mentre non ci saranno il presidente statunitense Joe Biden, sostituito dalla vicepresidente Kamala Harris, e il presidente cinese Xi Jinping.

Ci saranno invece il presidente israeliano Isaac Herzog e quello dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, che terranno i loro discorsi a pochi minuti di distanza.