Il 24 gennaio il presidente del Ciad Mahamat Idriss Déby – con indosso un boubou bianco, un abito tradizionale – era a Mosca, al fianco del presidente russo Vladimir Putin. Un incontro significativo: in Ciad, dove si trovano delle truppe francesi, il presidente Emmanuel Macron aveva partecipato ai funerali del padre di Déby, ucciso in combattimento nel 2021, appoggiando una successione ereditaria discutibile. La visita in Russia può dunque sembrare sorprendente, soprattutto considerando che alle Nazioni Unite il Ciad aveva condannato l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

Questa settimana è il turno del segretario di stato di Washington, Antony Blinken. Nel suo giro del continente ha fatto almeno una tappa in comune con il suo omologo cinese: Abidjan, in Costa d’Avorio. Non è un caso. Gli Stati Uniti, infatti, hanno ridato slancio alla diplomazia e alla cooperazione con l’Africa dopo anni di negligenza che hanno favorito l’ascesa di Pechino.

È sbagliato vedere in ogni contatto o visita un segnale di allineamento, anche se a volte – com’è successo in Sahel – è proprio quello il caso. Resta il fatto che l’Africa, come ha sottolineato su France24 Antoine Glaser, esperto del continente, “ha il mondo intero nella sua sala d’attesa”.

La Francia, un tempo superpotenza in Africa, oggi paga il prezzo di non aver capito in tempo questa aspirazione verso il multiallineamento, concetto attualmente preferito al non allineamento del passato.

La Francia è emarginata perché ha continuato a comportarsi da tutrice di un’Africa da cui le sue aziende si erano allontanate da tempo e in cui la sua presenza più visibile era quella militare. Quell’epoca è finita dopo la cacciata delle truppe francesi dal Sahel.

Parigi non ha ancora ricostruito il suo rapporto con l’Africa francofona, ma ha dei vantaggi, come quelli rappresentati dalla diaspora africana che vive in Francia, la cultura e la lingua. La partita è ancora aperta, a condizione di evitare le rivalità tra potenze (che esistono in Africa come altrove) e il complesso da ex colonizzatore convinto che tutto gli sia dovuto. Ormai l’influenza va guadagnata, e la Francia, su questo piano, ha ancora molto da dimostrare.

(Traduzione di Andrea Sparacino)