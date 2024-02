Ma questo percorso si è interrotto dopo che l’attuale presidente Macky Sall ha sospeso le elezioni per eleggere il suo successore, previste per il 25 febbraio. Una decisione arbitraria che ha suscitato la rabbia di una parte della popolazione e ha spinto il paese verso acque inesplorate.

La vetrina della democrazia è andata in frantumi. Visto da fuori, il Senegal è sembrato a lungo un modello nell’Africa francofona: il primo stato a sperimentare il multipartitismo; il primo in cui un presidente (Léopold Sédar Senghor) ha lasciato volontariamente il potere; e il primo a vivere un’alternanza democratica relativamente senza problemi.

Gli oppositori di Sall parlano di “colpo di stato istituzionale”, simile ai golpe militari nei paesi vicini . In effetti, in queste democrazie senza democratici si stanno facendo dei passi indietro.

L’unica certezza è che il mandato del presidente termina il 2 aprile e che Sall intende restare al suo posto almeno fino al 15 dicembre, data fissata dal parlamento per le nuove presidenziali. A quel punto il Senegal si ritroverà in una situazione di totale incertezza.

L’Africa occidentale si allontana dai sistemi democratici imperfetti, creati in molti casi dopo la caduta del muro di Berlino, trentacinque anni fa. Queste democrazie di facciata non hanno garantito né la trasparenza né il progresso economico e sociale. Il prezzo del loro fallimento è il ritorno dell’autoritarismo.

Di fronte alle reazioni molto prudenti della Francia, dell’Unione europea e degli Stati Uniti, a stupire è prima di tutto la loro impotenza. Parigi, ex potenza coloniale che mantiene una base militare a Dakar, teme di diventare il capro espiatorio della rabbia della piazza contro Sall, giudicato vicino al presidente francese Emmanuel Macron. In occasione delle rivolte del 2021 gli obiettivi erano stati francesi, dai supermercati alle stazioni di servizio.

A prescindere da cosa succederà nell’immediato futuro, possiamo essere sicuri che in Senegal non ci sarà un ritorno alla situazione precedente, perché il modello politico degli ultimi decenni ha fatto il suo tempo. Resta da capire se il paese saprà reinventare un sistema democratico o se intraprenderà una discesa agli inferi, come alcuni stati vicini. In ogni caso non è una buona notizia per il continente.

(Traduzione di Andrea Sparacino)