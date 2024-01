In lista c’è anche Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 43 anni, esponente del partito di Sonko, il Pastef, che è stato sciolto per ordine delle autorità lo scorso luglio. Anche Faye è rinchiuso in prigione per “oltraggio a un magistrato”, ma a differenza di Sonko non è stato ancora condannato.

Sonko, al centro di un braccio di ferro con le autorità in corso da più di due anni e all’origine di gravi violenze, è stato invece escluso. È molto popolare tra i giovani per la sua retorica panafricanista e per le sue invettive contro la corruzione dello stato, le multinazionali e l’ex potenza coloniale francese, e per questo sarebbe stato tra i favoriti.

Il 4 gennaio Sonko è stato condannato per “diffamazione” a una pena detentiva di sei mesi con la condizionale e dichiarato ineleggibile per cinque anni.

Nel giugno scorso era stato condannato a due anni di prigione per adescamento di una minorenne, e in seguito era stato incriminato per incitamento a un’insurrezione, associazione a delinquere con l’aggravante del terrorismo e attentato alla sicurezza dello stato.

Sonko sostiene di essere vittima di un complotto politico.