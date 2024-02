La settimana scorsa l’Europa è riuscita ad approvare un piano di aiuti finanziari per l’Ucraina nonostante l’ostruzionismo del primo ministro ungherese Viktor Orbán. Oggi tocca agli Stati Uniti votare su un pacchetto da 118 miliardi di dollari destinato a Kiev, a Israele e alla lotta contro l’immigrazione. Le prospettive, però, non sono buone.

Per Joe Biden è un importante test di credibilità politica, che il suo probabile rivale alle presidenziali di novembre, Donald Trump, intende sabotare in ogni modo. E tanto peggio per gli ucraini, a cui quest’anno potrebbero mancare gli aiuti finanziari degli statunitensi.

Il colmo è che i repubblicani bloccheranno una legge che è stata in parte scritta dai loro colleghi di partito in un clima di compromesso. Trump è intervenuto personalmente per mobilitare i senatori che gli sono fedeli contro il finanziamento per l’Ucraina, anche se questo significa bocciare anche i fondi per la lotta contro l’immigrazione irregolare. Ma si sa, il presunto sfidante repubblicano non ha paura delle contraddizioni quando in ballo ci sono i suoi interessi personali.