I punti della discussione sono ormai noti: la durata della tregua, la liberazione degli ostaggi civili e militari, e la scarcerazione dei detenuti palestinesi. Quanti detenuti per ogni ostaggio? A novembre erano stati tre, con l’esclusione di chi era stato condannato per aver versato del sangue. Possiamo credere che la proporzione sarà la stessa? E cosa faranno le truppe israeliane? Questi sono i motivi della discordia.

Hamas ha fatto sapere qual è la sua posizione, massimalista e sicuramente negoziabile. L’organizzazione chiede un cessate il fuoco di 135 giorni, la liberazione degli ostaggi in diverse fasi in cambio del rilascio di 1.500 detenuti (di cui cinquecento condannati all’ergastolo, dunque ritenuti colpevoli di reati gravi) e il ritiro delle forze israeliane da Gaza.

Questa piattaforma è chiaramente inaccettabile per Israele, e non solo per l’estrema destra che non vuole alcun accordo e minaccia di far cadere la coalizione al governo in caso di un cessate il fuoco. La sera del 7 febbraio la proposta di Hamas è stata bocciata senza mezzi termini anche dal primo ministro israeliano. Benjamin Netanyahu conferma che l’obiettivo è eliminare Hamas e ottenere una “vittoria totale”, senza però definirne i contorni.

Ma allo stesso tempo buona parte dell’opinione pubblica israeliana chiede a gran voce il rilascio degli ostaggi, con l’eterno dilemma del prezzo da pagare per ottenerlo. In un comunicato recente, gli ostaggi liberati a novembre hanno dichiarato che abbandonare le persone rimaste nelle mani di Hamas rappresenterebbe “una macchia per le generazioni future”. La loro forza morale ha un grande peso all’interno di Israele.