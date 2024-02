Tra i documenti sottratti figura un censimento minuzioso di tutte le strade e i sentieri di Taiwan, l’isola su cui incombe una minaccia di invasione da parte di Pechino. Ma ci sono anche i dati relativi a governi stranieri, ad aziende tecnologiche, a una serie di attacchi informatici e alla sorveglianza nei confronti delle minoranze etniche e degli oppositori in esilio. Queste informazioni sono state fornite ai committenti in cambio di decine o addirittura centinaia di migliaia di dollari.

I documenti in questione , giudicati credibili dagli esperti, appartengono a un’azienda privata di Shanghai, i-Soon, che offre servizi di hackeraggio ai suoi clienti pubblici e privati. i-Soon è attiva in una ventina di paesi sparsi per il mondo, soprattutto in Asia, come la Corea del Sud, l’India e Taiwan.

Tra i clienti di i-Soon c’è il ministero della sicurezza dello stato, l’esercito e la polizia. Il governo cinese, dunque, fa ricorso ad aziende private per ottenere prestazioni chiaramente illegali (poi smentite ufficialmente). Tuttavia bisogna ricordare che in Cina il privato non è mai totalmente privato. La legge, infatti, obbliga qualsiasi azienda a mettersi al servizio della sicurezza nazionale in caso di bisogno.

Al momento non si sa chi abbia provocato la fuga di documenti. Si tratta di una “talpa”, come Snowden, o di un hacker che ha agito dall’esterno, privatamente o per conto di un’istituzione?

Il contenuto dei documenti non sorprende chi segue da vicino l’evoluzione della guerra cibernetica (pubblica o privata che sia) di cui la Cina è un’attrice di primo piano. Ma è raro avere l’occasione di ottenere prove così concrete.

Naturalmente tutti i grandi paesi effettuano operazioni di sorveglianza, spionaggio, raccolta di informazioni e campagne per accrescere la propria influenza, e in questo senso la rete è diventata un terreno di scontro cruciale.