In un contesto sempre più tragico, l’unica nota di ottimismo è che i negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza stanno andando avanti. Durante il precedente giro di trattative il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva respinto nettamente le richieste di Hamas per la liberazione degli ostaggi. Stavolta, dopo un incontro organizzato a Parigi il 23 febbraio tra i capi dei servizi d’informazione americani, israeliani, egiziani e qatarioti, è stato invece delineato un quadro d’intesa di massima. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione del proprio governo, il 26 febbraio i negoziatori israeliani partiranno per Doha, in Qatar, dove porteranno avanti il negoziato. Hamas, parallelamente, discuterà con il Qatar e con l’Egitto.

La sera del 25 febbraio Jake Sullivan, consulente per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, si è detto fiducioso in merito alla possibilità di ottenere un cessate il fuoco “nei prossimi giorni”. Evidentemente bisogna mantenere la prudenza fino a quando l’accordo non sarà concluso, ma ci sono diverse ragioni per pensare che la situazione possa sbloccarsi.