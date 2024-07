Lasciamo da parte per un attimo il chiasso dell’attualità per rendere omaggio a un grande scrittore. Ismail Kadare è morto il 1 luglio a Tirana, capitale albanese, all’età di 88 anni. Kadare era fuggito dalla dittatura comunista del suo paese nel 1990, trasferendosi a Parigi, in Francia. La mattina lo si poteva incontrare in un bar nei pressi del Jardin du Luxembourg, dove amava scrivere.

Durant rischiò molto per far uscire i manoscritti di Kadare dall’Albania. Poi li depositò nella cassaforte di una banca parigina, con l’istruzione di non pubblicarli a meno che non fosse successo qualcosa all’autore; o dopo la sua morte, perché Kadare pensava che il regime comunista gli sarebbe sopravvissuto. Il regime è invece scomparso per primo e i capolavori sono usciti dalla cassaforte.

Per capire questa vicenda bisogna ricordarsi cosa è stato il regime albanese. Enver Hoxha è stato a capo di una delle peggiori dittature europee del dopoguerra, ma è stato anche ferocemente nazionalista e ha rotto con tutti quelli che hanno voluto imporgli una tutela, dagli jugoslavi di Tito ai sovietici, fino alla Cina.

Prima giornalista e poi scrittore, e in gioventù studente della prestigiosa università Gorkij di Mosca, Kadare è stato uno dei grandi nomi di un paese povero e chiuso. Ha navigato tra censura e tolleranza, protetto dalla sua fama. A volte è stato costretto a scendere a patti, per esempio quando ha scritto L’inverno della grande solitudine, opera shakespeariana sulla rottura tra Enver Hoxha e Nikita Chruščëv avvenuta a Mosca nel 1962. Kadare aveva raccontato che gli albanesi volevano il riavvicinamento del loro paese all’occidente, ma il regime lo aveva costretto a riscrivere cento pagine per cancellare quell’idea, sostituendola con la fiducia del popolo nel suo grande leader.