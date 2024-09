Lo shock è alimentato dal fatto che un altro partito estremista, la Bündnis Sahra Wagenknecht (Bsw), nato dalla scissione della sinistra radicale e sostenitore di un mix di proposte sociali, conservatorismo e atteggiamento filorusso, supera il 10 per cento nonostante sia stato fondato solo pochi mesi fa. Allo stesso tempo i partiti della coalizione del cancelliere Olaf Scholz sprofondano e non raggiungono la doppia cifra.

In Sassonia, altro stato orientale, Alternative für Deutschland (Afd) tallona i conservatori della Cdu, arrivati in testa. Si tratta di un risultato spettacolare le cui conseguenze politiche sono considerevoli. Un terzo land dell’est, il Brandeburgo, che circonda Berlino, voterà fra tre settimane e dovrebbe confermare l’ascesa dell’Afd.

È innegabile che l’estrema destra stia da tempo guadagnando terreno in diversi paesi europei. Tuttavia la Germania, anche a causa del suo passato, fino a qualche anno fa sembrava risparmiata da questa tendenza. Il contesto particolare dell’ex Repubblica democratica tedesca è noto, a cominciare dal sentimento di umiliazione persistente, nonostante il recupero economico. Non è la prima volta che gli elettori dell’ex Rdt si affidano agli estremisti, a più di trent’anni dalla caduta del muro di Berlino e dalla scomparsa del loro sistema comunista. Ma non era mai accaduto che l’Afd si affermasse come primo partito in un land, in un momento segnato dall’instabilità nella vita politica ed economica tedesca.

Tutto questo preoccupa comprensibilmente i partiti politici, ad appena un anno dalle prossime elezioni generali. Uno dei leader dell’Afd ha parlato di “requiem per la coalizione” al potere a Berlino.

Questa avanzata dell’estrema destra pesa sul clima politico, a cominciare dall’immigrazione. Appena qualche giorno fa un siriano privato del diritto d’asilo ha ucciso diversi passanti a Solingen. Lo stesso vale per gli aiuti all’Ucraina, che dividono la coalizione. La svolta a destra si fa sentire anche all’interno della Cdu, partito che è stato di Angela Merkel e che spera di tornare al potere l’anno prossimo.