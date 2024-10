In ogni caso la vittoria di Netanyahu va oltre le circostanze ed è evidente. Si tratta di una svolta innegabile in questa guerra cominciato un anno fa con l’attacco di Hamas in Israele e proseguita con un’azione spietata condotta dallo stato ebraico. A questo punto resta da capire cosa ne farà Netanyahu della sua vittoria.

Sinwar era l’obiettivo che mancava agli israeliani nella loro caccia ai mandanti del 7 ottobre. Diversamente dagli altri, non è stato assassinato al termine di un minuzioso lavoro di ricerca, ma in un combattimento nel sud della Striscia di Gaza. I soldati israeliani non sapevano di avere davanti il capo di Hamas.

Ismail Haniyeh, leader di Hamas, è stato assassinato a Teheran, in Iran, il 31 luglio. Hassan Nasrallah, capo di Hezbollah, è stato ucciso a Beirut, in Libano, il 27 settembre. Ora è morto anche Yahya Sinwar, nuova guida di Hamas e soprattutto architetto dell’ attacco del 7 ottobre contro Israele, ucciso il 17 ottobre nella Striscia di Gaza. Per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è un triplo successo militare, che gli offre una rivincita su tutti quelli che lo criticavano da un anno.

Oggi tutto lascia pensare che Netanyahu sceglierà la seconda opzione, anche solo per la vicinanza con la data delle elezioni americane (il 5 novembre) e in vista di una possibile vittoria di Donald Trump, che di sicuro gli lascerebbe campo libero.

Cosa può ottenere ancora Netanyahu? Di sicuro questo, per il primo ministro, è un momento da “missione compiuta”, come quello vissuto da George W. Bush nel 2003 dopo la morte di Saddam Hussein. La sensazione, in questi casi, è che tutto sia possibile.

Ma sappiamo come sono andate le cose in Iraq e in Libia: la caduta del dittatore ha spalancato le porte del caos, al gruppo Stato islamico e all’influenza iraniana in Iraq, mentre in Libia il vuoto ha creato una totale destabilizzazione regionale.

Da un anno in Israele la principale critica rivolta a Netanyahu è quella di non avere un piano per il dopo. Il rifiuto del primo ministro di consentire la nascita di uno stato palestinese rende impossibile una soluzione per il dopoguerra a Gaza, devastata e in lutto per decine di migliaia di morti. A quel punto è probabile che nascerà qualcosa di peggio di Hamas. Quanto alla Cisgiordania, il sogno di Netanyahu è quello di annetterla. Trump gli permetterebbe di sicuro di realizzarlo.

Il successo militare israeliano non sta producendo risposte politiche. Per il momento Netanyahu e l’opinione pubblica israeliana si godranno la loro vendetta grazie alla morte di un uomo che popolava i loro incubi dallo scorso 7 ottobre. I problemi arriveranno dopo.

(Traduzione di Andrea Sparacino)