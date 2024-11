Non esiste un angolo del pianeta che non presti attenzione alle elezioni statunitensi che si svolgono oggi, 5 novembre. A Pechino, però, fanno finta di non interessarsi. La Cina incarna ormai “l’altra” superpotenza, dunque non vuole dare l’impressione di dipendere da un voto all’estero. Come invece fanno i modesti europei, verrebbe da aggiungere…

Ma in realtà il dibattito imperversa anche in Cina, sui social network e in alcuni spazi autorizzati. I cinesi cercano di capire se per il loro paese sia meglio che vinca Trump o Harris.

I commentatori ufficiali sono fatalisti: l’ostilità nei confronti della Cina è l’unico punto in comune tra i repubblicani e i democratici americani. Il risultato, dicono, non farà grande differenza dalla prospettiva di Pechino. Un po’ come scegliere tra la peste e il colera.