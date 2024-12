L’attuale guerra per l’energia è una delle forme assunte dal conflitto in corso sul fianco orientale dell’Unione europea. I diversi paesi coinvolti rischiano di ritrovarsi senza energia durante un inverno particolarmente freddo.

In un momento decisivo per il futuro della pace e della guerra in quest’area del continente europeo, molteplici aspetti finiscono per combinarsi tra loro.

La Moldova, piccolo e fragile paese popolato da due milioni e mezzo di abitanti, non riceverà più gas russo a partire dalla notte di capodanno. La società che distribuisce il gas in Moldova è controllata per metà dal gigante russo Gazprom, un’eredità dell’epoca sovietica. L’azienda è attualmente paralizzata da una disputa tra gli azionisti.